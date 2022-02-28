На Луганщине пожарные спасают жителей Горской громады

Пожарные после обстрелов тушат пожар в Новотошковском. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

Пожарные Луганской области спасают гражданское население Горской громады. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«Наши спасатели — смелые и мужественные. Они отчаянно идут в ад в Горской громаде. Работают в двойной опасности — под огнем российской армии. Сейчас поступила информация, что среди пожарных есть четыре травмированных. Медицинская помощь им оказывается», — подчеркнул он.



Так, например, в Новотошковском после вражеских обстрелов произошло возгорание пятиэтажного дома по ул. Театральная, 17. Разрушен второй подъезд. Загорелась квартира на втором этаже третьего подъезда.



«И так почти по всей громаде. Информация о погибших и пострадавших гражданах уточняется. Кроме того, сотрудники ГСЧС продолжают оказывать помощь населению — организовали подвоз спальных мест, продуктов питания и воды по бомбоубежищам», — добавил глава ОГА.

Ранее он сообщил, что на территории Горской громады российской армией обстреляны почти все населенные пункты.