На Одесщине пограничники задержали диверсантов

На одном из одесских блокпостов пограничники разоблачили двух мужчин, являющихся членами диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Подозрительных лиц, которые осуществляли фото и видеофиксацию действий украинских военнослужащих, обнаружили вблизи пограничных оборонительных сооружений в Одессе.

«Во время проверки личных вещей мужчин пограничники обнаружили в их телефонах значительное количество информации о расположении наших сил и средств и переписку через мобильные приложения с неизвестными лицами, что свидетельствует о принадлежности к диверсионно-разведывательным группам противника», — говорится в сообщении.

Задержанные диверсанты переданы представителям СБУ.

В Мариуполе, на пост-мосту готовилась диверсия. Важный объект инфраструктуры планировали разрушить авиаударом. Один из диверсантов был задержан, когда наносил разметки на критически важную инфраструктуру.