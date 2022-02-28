В Чернигове продолжается интенсивный обстрел

В Чернигове российские войска продолжают интенсивный обстрел, в зоне поражения находятся частные и многоэтажные дома, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Враг беспощадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20, 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел г. Чернигов, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома», — говорится в сообщении.



В сообщении уточняется, что возник пожар в «Эпицентре».

В минувшую пятницу два вражеских снаряда попали в здание Черниговского областного управления Службы безопасности Украины, начался пожар.