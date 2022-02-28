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В Молдове банки перестали принимать российские рубли

28 февраля 2022, 13:52

В Молдове банки перестали принимать российские рубли

Большинство молдавских банков сегодня, 28 февраля, отказались брать в обмен российские рубли. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Ряд банков готовы только продавать российские рубли, а вот приобрести российскую валюту соглашаются лишь в частных обменные кассы.

Во многих обменных пунктах при коммерческих банках рубли РФ не берут, например, maib, Moldindconbank, Victoriabank и других.

Некоторые банки занимаются только продажей российских рублей, например, OTP Bank.

Еще один банк Eximbank выставил курс покупки российского рубля один бан за один рубль, а курс продажи — 22 бана за один рубль.

Некоторые пункты обмена валют все же обмениваются российскими рублями. Самый выгодный курс, который видел корреспондент издания — 0,16-0,22 лея за один рубль. В некоторых обменниках курс значительно ниже.

Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США исключат отдельные российские банки из системы SWIFТ в качестве дальнейших санкций за начало войны против Украины.

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