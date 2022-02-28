На Сумщине задержали восемь российских военных

Группу российских военнослужащих задержали сотрудники полиции вместе с представителями территориальной обороны в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.



«В одном из районов области полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 военных Российской Федерации. Все они своими действиями посягали на территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении.



Уточняется, что всем задержанным от 20 до 30 лет. По их словам, они якобы приехали на учения и совсем не ожидали, что их отправят воевать.



«Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уведомили им о подозрении в совершении преступлений против безопасности нашего государства», — подытожили правоохранители.