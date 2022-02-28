Венедиктова разъяснила, кого из заключенных освободят для защиты Украины

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова разъяснила, кого из заключенных освободят из-под стражи для участия в защите государства.



«Первое — это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Простым человеческим языком говоря, населению волноваться за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на "день открытых дверей" тоже», — цитирует Венедиктову пресс-служба Офиса генпрокурора.



По ее словам, каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 2014-2015 годах.



«Все они ярые противники "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и механизмы контроля за ними», — рассказала генпрокурор.



Венедиктова подчеркнула, что в стране достаточно воинов: за два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, половина — резервисты терробороны.



«Однако защищать Родину – это не только обязанность, но и право. Оступившиеся лица, желающие помочь защитить родную землю, заслужили этот шанс», — добавила генпрокурор.