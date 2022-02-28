Защитники острова Змеиный живы, они в плену оккупантов — командование ВМС ВСУ

Морские пехотинцы и пограничники, которые защищали остров Змеиный с начала российского вторжения, живы и находятся в плену оккупантов. Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины.



«Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыли", "похоронили" своих подчиненных», — говорится в сообщении.



В командовании ВМС ВСУ отметили, что морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов.



«В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны, и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу морским пехотинцам», — рассказали в командовании ВМС ВСУ.

Там подчеркнули, что враг «еще раз продемонстрировал свою сущность и снова доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет». «А своих собратьев мы ждем с нетерпением и всей душой», — добавили в командовании ВМС ВСУ.

24 февраля остров Змеиный был захвачен российскими войсками. После обстрела Змеиного из корабельного вооружения и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура. Противник неоднократно пытался запугать пограничников на острове и требовал сдаться, но они держали оборону. Позже в сети появилась запись радиопереговоров, в которых российский корабль предлагал гарнизону острова сдаться, «но был послан на х*й».



До настоящего времени считалось, что 13 украинских пограничников погибли при обороне острова Змеиный, поскольку после ракетного удара связь с ними была утрачена и о их судьбе ничего не было известно.