В Мариуполе мародеров и диверсантов будут ликвидировать на месте

Власти Мариуполя не позволят дестабилизировать ситуацию и грабить горожан. Об этом заявил городской голова Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба горсовета.

«Военные, территориальная оборона и правоохранители будут действовать максимально жестко, как того требует военное время. Мародеров и диверсантов будут ликвидировать на месте. Прошу всех жителей без крайней необходимости не передвигаться по городу в комендантский час», — сказал он.



Бойченко посоветовал всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.



«Сообщайте полиции о мародёрах и подозрительных лицах! Только вместе победим оккупанта», — призвал мариупольцев Бойченко.

В Мариуполе на пост-мосту российская диверсионно-разведывательная группа пыталась расстрелять автобусы с людьми. Оккупантов вовремя заметила полиция и уничтожила ДРГ. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Мариуполя.