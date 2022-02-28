Третий раунд: Переговоры между Украиной и Россией продолжаются

Переговоры между Украиной и Россией по прекращению продрлжающейся войны продолжаются. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд», — написал Подоляк в Twitter.

Делегации из России и Украины прибыли в белорусский пограничный город Гомель и начали переговоры, направленные на поиск способа прекращения боевых действий в Украине.



Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах между Россией и Украиной. The Jerusalem Post ообщает, что присоединиться к переговорам его попросила украинская сторона.