Порт Бердянска обстреляли

Морской торговый порт Бердянска сегодня подвергся обстрелу. Соответствующее видео было опубликовано в сети.



Информацию об обстреле «Новостям Донбасса» подтвердили местные жители. По словам одного из собеседников, было два прилета. Работники порта укрылись в бомбоубежище.



Бердянск с вечера субботы находится под контролем российских войск.



Сегодня местные жители в центре города провели митинг против оккупации Бердянска. В частности, они скандировали «Раша геть» и «Раша на..й».

Оккупированный Бердянск сегодня. Люди кричат «Рашу на..й» pic.twitter.com/zbFKYhfV9b — Новости Донбасса (@novostidnua) February 28, 2022