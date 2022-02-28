Не оружием, так дезинформацией: СБУ предупреждает о фейках оккупантов

У оккупантов не получается взять Украину оружием, поэтому они пытаются дезинформировать население, распространяя в сети очередные фейки. Об этом предупреждает Служба безопасности Украины.



Первый фейк — о тотальном мониторинге всех соцсетей и месседжеров со стороны СБУ, якобы спецслужба планирует записывать все звонки и разговоры.



Второе, что войска РФ начнут «глушить» связь в прифронтовой зоне, чтобы запустить дезинформацию о капитуляции Украины.



«Оба фейка свидетельствуют, что военная стратегия оккупантов провалилась, и теперь они попытаются сеять панику. Но нам эта тактика уже давно знакома! Украинцы имеют устойчивую связь и знают: временное ее отключение возможно только для спецопераций по зачистке вражеских ДРГ!», — говорится в сообщении.



СБУ призывает не верить фейкам и сообщать через официальный чат-бот @stop_russian_war_bot о перемещении врагов.

Ранее жители подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий стали получать анонимные сообщения в Viber о записи их телефонных разговоров и сообщений в мессенджерах. На самом деле сказанное в рассылке — фейк. Устрашающий текст используют как один из инструментов влияния на массовое сознание.



Фейковое сообщение о «новых правилах коммуникации» появилось еще в 2017 году в России. Его создатели использовали политику РФ в отношении интернет-пространства, а именно — «закон Яровой». Он обязывает хранить переписку, телефонные звонки, исходящий трафик всех российских пользователей и предоставлять эти данные по запросу спецслужб. Фейковые угрозы периодически рассылают в РФ, в 2020 году об этом писали СМИ Беларуси, а несколько лет назад в числе получателей уже были и жители ОРДЛО. Сообщения с точно таким же содержанием получали жители Казахстана во время протестов в начале этого года.