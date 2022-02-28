Оккупанты совершили авианалет на Бровары, есть раненые

Вечером в понедельник, 28 февраля, российские оккупанты совершили авианалет на Бровары. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.
«Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые», — написал он в Facebook.
Он уточнил, что есть информация о 6 раненых.
Городской голова призвал всех оставаться в укрытиях.
Видео последствий налета опубликовал в телеграм народный депутат Алексей Гончаренко. Он также сообщил, что в Броварах нанесли удар по военному центру радиолокационной связи.