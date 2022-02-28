С начала эскалации российские оккупанты убили 46 мирных жителей Донетчины

За последние сутки на Донетчине в результате обстрелов оккупантов пострадали 14 гражданских лиц, из них погибли 6 человек, 8 ранены. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



По данным Нацполиции, всего с момента эскалации 17 февраля оккупанты убили 46 мирных жителей Донетчины, 133 человека получили ранения, из них — два ребенка.



«Под огнем врага оказались Волноваха, Мариуполь, Талаковка, Мангуш, Торецк, Сартана, Красная Поляна. По предварительным данным, повреждено по меньшей мере 42 дома. Вечером был в очередной раз обстрелян поселок Сартана, который войска России целенаправленно истребляют. Погибли 2 человека, 5 ранены», — говорится в сообщении.



В Нацполиции подчеркивают, что в Волновахе оккупанты бьют по жилым домам, не позволяя эвакуировать мирное население, оказавшееся в заложниках врага. В зоне поражения остаются дети.