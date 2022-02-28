Российские оккупанты начали прикрываться украинским флагом — Залужный

Российские оккупанты начали вывешивать украинские флаги на колоннах своей техники, чтобы ввести в заблуждение. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.



«В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи замечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав — Нежин Черниговской области», — написал Залужный в Facebook.



Он предупредил, что также зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение.



«Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права», — подчеркнул Залужный.