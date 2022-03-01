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Из-за ракетного обстрела Василькова погибли двое и ранены трое жителей - мэр

01 марта 2022, 08:15

Из-за ракетного обстрела Василькова погибли двое и ранены трое жителей - мэр

В Василькове Киевской области в результате ракетных обстрелов два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщила мэр города Наталия Баласинович.

Кроме того, в поселке Калиновка в результате попадания ракеты разрушены три частных домовладения, информация о жертвах или пострадавших выясняется.

«В результате ракетных обстрелов поврежден пятиэтажный дом в Василькове. По имеющейся информации, есть двое погибших и трое пострадавших, которых уже доставили в больницу», — сказала Баласинович.

«По информации соседней громады в поселке Калиновка в результате попадания ракеты разрушены три частных дома. В настоящее время информация о жертвах не известна», — добавила она.

За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов, было выпущено 113 крылатых ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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васильков киевская область

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