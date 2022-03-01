Северодонецкий «Азот» остановил производство и не представляет опасности – Group DF

Северодонецкий «Азот» как химическое предприятие не представляет какой-либо опасности для жителей города и региона. Об этом говорится в заявлении Group DF в связи с появлением в СМИ информации о якобы подготовке или минировании складов с аммиаком.

«В связи с началом военных действий на заводе было полностью остановлено все производство: остановлены все ключевые цеха, завод прекратил производство удобрений», - указано в сообщении.



На предприятии полностью произведен (переработан) аммиак и освобождено аммиакохранилище.

Остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области, подчеркнула Group DF.



Служба безопасности и техническая служба завода провели полный дополнительный обзор всех производственных цехов и складов предприятия по наличию опасных химических веществ: таких веществ на территории предприятия нет.



Group DF напомнила, что не в первый раз сталкивается с ситуацией, когда недостоверная информация о химических предприятиях группы используется в гибридных информационных войнах. Аналогичные информационные «вбрасывания» происходили по отношению к «Стиролу» — предприятию, которое Group DF контролировала до 2014 года.