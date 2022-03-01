В результате обстрела центра Харькова пострадали шесть человек, количество погибших уточняется – ГСЧС

От обстрела Харьковской облгосадминистрации пострадали шесть человек, среди которых ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«В результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется. Возгорание на кровле оперного театра ликвидировано», — говорится в сообщении.



Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем обращении отметил: «Сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем "Град" и крылатых ракет. Попал в площадь перед облгосадминистрацией»







Российские оккупационные войска сегодня произвели обстрел центра Харькова.