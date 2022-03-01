Власти Чернигова и Николаевщины объявили о премиях за уничтоженную технику оккупантов

Власти Чернигова и Николаевской области объявили о денежном вознаграждении за уничтожение техники российской армии и оккупантов.



Так, городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в видеообращении озвучил размер премий за уничтоженную вражескую технику и российских оккупантов.



«Слава Украине! Мы защитим наш Чернигов от оккупантов. Личная премия от меня за сожженный БТР — 150 000 гривен, БМП — 200 000, танк — 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты — 300 долларов за каждого», — сказал он.



В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что жители области, которые будут уничтожать военную технику россиян, получат денежное вознаграждение в размере $1 000.



«Идёт перемещение техники в три колонны, со стороны Снигиревки, Баштанки. Работает наша техника, „вертушки“ палят их. Будем платить за сожженную технику вознаграждение в $1000», — сказал Ким в видеообращении, обнародованном в телеграмме.



Позже он уточнил, что по Николаеву перемещается военная техника ВСУ и попросил граждан не мешать военным.



«В городе много техники перемещается, вся наша. Не мешайте! И не стреляйте», — подчеркнул Ким.

Российская армия за пять суток войны в Украине — с 24 февраля по 1 марта (по состоянию на 6.00 ) потеряла 5710 человек личного состава убитыми и ранеными, 198 танков и 29 вертолётов, 7 средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.