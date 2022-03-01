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«Укрзализныця» предупреждает о фейковых эвакуационных поездах

01 марта 2022, 15:53

«Укрзализныця» предупреждает о фейковых эвакуационных поездах

«Укрзализныця» предупреждает, что в соцсетях распространяется ложная информация о якобы эвакуационных поездах.

Неизвестные запускают такие сообщения с целью сбора личных данных людей под видом составления «списков для эвакуации».

«В сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно: компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы по железной дороге. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные», — говорится в сообщении.

В компании призывают верить только проверенной информации, которя размещена на официальных ресурсах АО «Укрзализныця»:

https://t.me//UkrzalInfo

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

https://www.uz.gov.ua

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