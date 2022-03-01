«Укрзализныця» предупреждает о фейковых эвакуационных поездах

«Укрзализныця» предупреждает, что в соцсетях распространяется ложная информация о якобы эвакуационных поездах.



Неизвестные запускают такие сообщения с целью сбора личных данных людей под видом составления «списков для эвакуации».



«В сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно: компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы по железной дороге. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные», — говорится в сообщении.



В компании призывают верить только проверенной информации, которя размещена на официальных ресурсах АО «Укрзализныця»:



https://t.me//UkrzalInfo



https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia



https://www.uz.gov.ua