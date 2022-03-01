На Луганщине двух глав ОТГ подозревают в госизмене

Уголовное производство о государственной измене двух глав объединенных территориальных громад в Луганской области начато Государственным бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Луганская областная прокуратура начала уголовные производства в отношении глав Марковской и Меловской ОТГпо факту государственной измены.



«Установлено, что главы территориальных громад умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины. Представители власти перешли на сторону страны-агрессора и в условиях военного положения оказали представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — говорится в сообщении.

Городской голова Купянска Геннадий Мацегора за сдачу города российским оккупантам получил подозрение в госизмене. Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.