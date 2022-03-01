Российская армия обстреляла жилые районы Мариуполя: количество пострадавших уточняется

В результате обстрелов российской армии в Мариуполе пострадали несколько жилых домов, школа и территория коммунального предприятия «Коммунальщик». Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.



«Сегодня армия террористов России цинично обстреляла жилые районы Мариуполя. В результате военного теракта пострадали несколько домов на бул. Шевченко и школа № 16 в том же районе. Кроме того, обстрелам вновь подверглись жилые дома в Левобережном районе, а также территория коммунального предприятия,» — отметил Бойченко.



Количество пострадавших уточняется.

Ранее Бойченко сообщил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой, украинская армия сдерживает натиск вооруженных сил России, в городе практически отсутствует электроснабжение и централизованное отопление.