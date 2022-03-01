Россияне нанесли по Харькову новый ракетный удар, есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Новобаварского района Харькова. Фото: ГСЧС

По жилому микрорайону Харькова нанесен новый ракетный удар. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов, передает «УНИАН».



«У нас постоянно идут обстрелы. Сейчас был нанесен ракетный удар по жилому микрорайону. Есть погибшие, есть жертвы, разрушена больница. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная. Есть погибшие люди, есть раненые. Поэтому ситуация серьезная», — сообщил Терехов.



При обстреле города снаряды падали на территорию больницы №3 в Новобаварском районе. После атаки на госпиталь оккупанты нанесли авиаудар по району Бавария. Там снаряды попали в завод и жилой многоквартирный дом рядом.

По данным ГСЧС, при атаке погибли 8 человек, еще 6 получили травмы.



«По состоянию на 16:00 в результате авиаудара между 2 и 3 подъездом пятиэтажного жилого дома (всего 6 подъездов) в городе Харьков погибло 8 человек и 6 человек пострадало, 38 человек спасены (из них 2 человека деблокированы из под завала)», — говорится в сообщении.



Спасатели продолжают разбирать завалы.