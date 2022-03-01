Госсекретарь США: Преступления России в Украине растут с каждым часом

Российские преступления в Украине растут с каждым часом, с новыми ударами по больницам, школам и жилым домам с гражданскими лицами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен Совету ООН по правам человека, передает Reuters.



«Российские удары наносятся по школам, больницам и жилым домам. Сообщения о нарушениях Россией прав человека и международного гуманитарного права растут с каждым часом», — отметил Блинкен.



Госсекретарь США сказал, что срочные дебаты Совета ООН по Украине, запланированные на четверг, где резолюция, внесенная Киевом и союзниками, приведет к международному расследованию нарушений, являются «важным шагом к обеспечению документирования».



«Мы должны направить решительный и единый сигнал, что президент Путин должен безоговорочно прекратить это. Мы должны отвергнуть попытки России ложно оправдать это нападение защитой прав человека, присваивая термины, которые мы используем для самых ужасных злодеяний, и неуважительно относясь к каждой жертве этих преступлений», — сказал Блинкен.