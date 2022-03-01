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Bloomberg узнал о решении ЕС отключить от SWIFT семь российских банков

01 марта 2022, 22:25

Bloomberg узнал о решении ЕС отключить от SWIFT семь российских банков

Постпреды Евросоюза одобрили список из семи российских банков, которые отключат от всемирной платежной системы SWIFT. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с решением источники. 

Отмечается, что среди этих банков - ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, передает агентство. 

По данным Bloomberg, ЕС собирается отключить от SWIFT также Совкомбанк, банки "«Россия» и «Открытие», Новикомбанк. 

Как отмечают источники агентства, некоторые страны, в том числе Польша, призывают применить данную меру к большему числу банков.

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Банки SWIFT санкции против России

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