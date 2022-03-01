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Больницы в Белгороде перепрофилируют под прием военных, раненых в Украине

01 марта 2022, 23:28

Больницы в Белгороде перепрофилируют под прием военных, раненых в Украине

Некоторые больницы в Белгороде перестали принимать гражданских пациентов, поскольку их перепрофилируют под прием российских военных, раненых на войне с Украиной, пишет «Новая газета».

В частности, городская больница № 2, которая считается одной из лучших в городе и области, с отличным ремонтом — сейчас работает только на прием раненых военных.

В травмпункте этой больницы журналисты видели легко раненых военнослужащих и также видели, как сотрудников травмпункта созывали на общее совещание отделения травматологии «для обсуждения вопросов по военной повестке».

«Кроме того, как стало известно корреспонденту "Новой газеты" от сотрудников частного медицинского центра "Поколение", в связи с интенсивным потоком раненых, для их лечения привлекают и специалистов (в первую очередь хирургов) коммерческих медицинских клиник», — пишет издание.

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