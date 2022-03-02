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Еще одно военное преступление: Харьков атаковал российский стратегический бомбардировщик

02 марта 2022, 00:10

Еще одно военное преступление: Харьков атаковал российский стратегический бомбардировщик

Россия совершила еще одно военное преступление, когда задействовала стратегический бомбардировщик для атаки на мирных жителей Харькова. Доказательства зафиксированы и будут переданы в Международный суд в Гааге, сообщает командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

«Вчера, 28 февраля, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3, как на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием — ракетами класса "воздух-поверхность". Бомбардировщик совершил четыре захода по курсу н.п. Беседино (Курская обл.) — Белгород, выпустив по беззащитному городу около 16 ракет», — говорится в сообщении.

В результате ракетного удара разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города, погибли десятки харьковчан, в том числе и дети.

«Воздушные Силы зафиксировали это преступление против человечности в период с 19:07 по 19:51 28 февраля 2022 года. В свое время материалы обязательно передадут в Гаагу... Штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан», — подчеркивают в командовании ВС.

Там констатировали, что в сложившейся ситуации Воздушным Силам крайне сложно прикрывать небо в этом регионе, ведь часть системы ПВО страны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет россиян.

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