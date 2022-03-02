В Житомире РФ ударила по расположению 95-й бригады, попав в жилые дома

Вооруженные силы России совершили авиационный удар по району Житомира, где расположено место дислокации 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. При этом одна из бомб попала в жилой квартал.



Как рассказал мэр города Сергей Сухомлин, авиабомба попала в жилой дом по улице Соборова, рядом также расположена больница № 2 имени Павлусенко. По его словам, бомб было несколько.



«Дом вдребезги разрушен, в больнице выбиты все окна и двери», — отметил мэр.

Он добавил, что число пострадавших уточняется. На месте работают спасатели.



Информацию об атаке на военную базу бригады подтвердили в МВД. База уничтожена.



Депутат Киевского горсовета Александр Погребиский отметил, что сама 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада сейчас выполняет свою работу на востоке страны.



«95 ОДШБр зашла в Горловку и взяла под контроль часть города! Горжусь своей бригадой!» — написал депутат в Facebook.