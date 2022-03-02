Слесари, учителя, соцработники: В зоне ООС взяли пленных, насильственно мобилизованных в ОРДЛО

Сегодня в зоне операции Объединенных сил украинские военные взяли пленных. Оказалось, что все они — представители мирных профессий, насильно мобилизованные в российские незаконные вооруженные формирования.



«Сегодня на Донецком направлении наши защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники. Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо», — говорится в сообщении штаба ООС.



По словам пленных, они пришли на военные сборы и оттуда их отправили воевать против Украины. Некоторые уверяют, что не знали об этом.