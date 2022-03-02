Оккупанты будут глушить мобильную связь: Как защититься

В службе оператора Vodafone Ukraine пояснили, как защитить свой телефон от вмешательства оккупантов. Компания предупреждает, что российские захватчики могут перебивать украинские сети.



«На временно оккупированных территориях у врагов есть теоретическая возможность ставить оборудование, которое может перебивать украинские сети. Мощности такого оборудования может хватить максимум на один микрорайон», — говорится в сообщении.



Инженеры Vodafone Ukraine указали простые способы, как от этого защититься.



Инструкция для Android (названия пунктов могут немного отличаться):

Открываем Настройки Ищем пункт Мобильная сеть сразу или в Подключениях (где настройки Wi-Fi) Пункт Оператор или Операторы Убираем галочку Выбирать автоматически Соглашаемся на ручной поиск сетей Находим и выбираем сеть оператора и тип сети: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL. Названия могут немного отличаться.

Инструкция для iOS:

Заходим в Параметры Сотовые данные Выбор сети Автоматически — отключить Подождать загрузки доступных сетей Находим и выбираем сеть оператора и тип сети: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL.

По оперативным данным украинской разведки, оккупационные войска Российской Федерации вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет. Вражеские силы хотят использовать отсутствие оперативных правдивых данных для массовой дезинформации населения. Информационный вакуум россияне планируют заполнять лживыми сообщениями о якобы захвате городов, уничтожении Вооруженных Сил Украины и капитуляции нашего государства. Таким образом, враждебные российские силы информационного противодействия пытаются сломить дух нашего народа и принудить украинцев к прекращению сопротивления.