На Сумщине освободили трассу Кипти-Бачевск

Трасса Кипти-Бачевск в Сумской области находится под контролем ВСУ и терробороны. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, войска РФ частично покинули трассу, частично она была освобождена ВСУ. В Шостке закрепили блокпосты.



«Наши люди перекрыли въезд из РФ в Украину, сделали завалы — это и деревья, и блоки, другие заградительные сооружения, — и теперь эта трасса контролируется терробороной Сумской области», — сказал Живицкий.

Ранее Живицкий сообщил, что российские войска взяли под контроль участок трассы М02 «Киев-Москва» в пределах Сумской области, российские техника и военные зашли в Сумы.