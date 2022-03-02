В Мариуполе восстановили электроснабжение и мобильную связь

В Мариуполе 1 марта смогли восстановить электроснабжение и мобильную связь, которые отсутствовали после обстрела города российскими силами 28 февраля. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко в своем видеообращении.

«В городе появился свет, восстановилась мобильная связь, насколько это возможно. Ночью мы пекли хлеб и сделали его в три раза больше. 26 тонн хлеба появилось в наших магазинах», — рассказал он.



Он добавил, что городские власти работают над тем, «чтобы насколько это возможно, была слаженная работа всех коммунальных служб». При этом Мариуполь продолжают обстреливать.



«Но сегодня днем мы получили еще один циничный удар. Удар из боевых орудий, градов и удар ракетами, которые прилетели к нам в жилые массивы. Опять обстрелян Левый берег и к сожалению, был тяжелый обстрел кировского жилмассива. К сожалению, мы опять получаем плохие вести, количество раненого мирного населения с каждым днем растет. Сегодня в наших больницах 128 человек. Наши врачи уже даже не уходят домой. Они борются за жизни мариупольцев», — сообщил Бойченко.



Отметил он и работу военных.



«Сегодня наши дорогие и уважаемые военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полка Азов также без сна и отдыха работают над, чтобы сохранить для будущего наш украинский Мариуполь. Мне нравится то настроение, которое есть у наших военных. В их глазах — мужество. В их сердце — злость. Злость к тем, кто пришел на нашу землю и хочет забрать у нас будущее», — подчеркнул городской голова.

По состоянию на утро среды российская армия пытается продолжить наступление на всех направлениях, в том числе блокировать Киев и Мариуполь, получает отпор Вооруженных сил Украины и несет существенные потери, сообщили в Генштабе ВСУ.