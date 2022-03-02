В Харькове российская армия ударила по зданию университета Каразина

Сегодня утром, 2 марта российская армия ударила по одному из зданий Харьковского национального университета им. Каразина. Корпус социологического факультета разрушен, на месте масштабный пожар. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



«На этих кадрах вы видите, как горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД», — написал он.



В Харьковской области за сутки погиб 21 человек, пострадали 112. Об этом В Харьковской области за сутки погиб 21 человек, пострадали 112. Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.



По его словам, ночью армия РФ бомбардировала самолетами Су-25 позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ5, танковое училище на Полтавском шляху и общежитие на Клочковской).



«Пожары в результате авианалета еще ликвидируются, идет детонация снарядов», — отметил он.