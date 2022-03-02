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Наступление на Харьков удалось остановить – глава ОГА

02 марта 2022, 09:39

Наступление на Харьков удалось остановить – глава ОГА

Позиции обороны Харькова вчера, 1 марта, постоянно находились под влиянием огневых средств, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия российской армии. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, во второй половине суток северо-восточные и северные секторы города атаковали механизированные подразделения оккупантов. Все атаки отражены, они понесли значительные потери, только техники — более 40 единиц, позиции удержаны.

Подразделения теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника. Одна из которых, пытаясь выйти из города, атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.

Молниеносная карательная акция, которую РФ планировала провести в Украине за один-два дня, с треском провалилась, поэтому военно-политическое руководство становится более опасным, понимая, что впереди его ожидает Гаагский трибунал. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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