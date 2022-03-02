По Мариуполю оккупанты били всю ночь. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется – глава ОГА

Российские оккупационные войска в течение ночи обстреляли на Донетчине многие населенные пункты, есть жертвы среди мирного населения, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Так, по состоянию на 08:00 2 марта россияне убили еще 3 гражданских в Донецкой области — все в Мариуполе. Всего за шесть дней войны оккупанты убили 36 мирных жителей.



«Очередная боевая ночь в Донецкой области. По Мариуполю били всю ночь — по жилым районам, где нет ни одной военной инфраструктуры. Попали в роддом на Левобережье. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняем.



Над Марьинкой и Кураховым была слышна авиация, затем взрывы. Подробности устанавливаем.



Обстрелы идут в Очеретинской громаде, частично обесточены Орловка и Ласточкино.



В Торецке ночью было относительно тихо, без потерь и разрушений. Частично восстановлено водоснабжение — в город поступает 2/3 необходимой потребности воды», - говорится в сообщении.

В Мариуполе 1 марта смогли восстановить электроснабжение и мобильную связь, которые отсутствовали после обстрела города российскими силами 28 февраля. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко в своем видеообращении.