Новые «Байрактары» стали на боевое дежурство, заявил Резников

Украина получила новые боевые беспилотники «Байрактар», которые уже заступили на боевые дежурства. Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников.



«Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, к кому это считалось невозможным. В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые «Байрактары». Будет больше «Стингеров» и «Джавелинов», — написал он.



По его словам, Европа превращается в украинский тыл и поставляет критически необходимое для обороны.

Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому в городе Таганрог. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.



Украинские военные уничтожили почти 100 танков и другую технику армии России возле Лебедина в Сумской области. Об этом сообщает Оперативное командование «Север».