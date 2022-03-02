В Николаеве высадился российский десант

В Николаеве зафиксирована высадка российского десанта, объявлен комендантский час. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.



«Николаев. Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантский час! До следующих указаний. Все уходим с улиц! Также идут бои возле Калиновки. Их там разбили. Часть обратно ушла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет», — отметил он.



Кроме того, объявлена воздушная тревога в городе, поскольку со стороны оккупированного Севастополя летят военные самолеты.

Жители города Баштанка Николаевской области захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и взяли в плен нескольких оккупантов.