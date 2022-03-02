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«Нельзя оставаться нейтральными». Зеленский собирает коалицию против России

02 марта 2022, 10:45

«Нельзя оставаться нейтральными». Зеленский собирает коалицию против России

Президент Владимир Зеленский призвал страны, которые до сих пор сохраняли нейтралитет в войне России против Украины, стать на сторону антироссийской коалиции.

«Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир ради Украины и мира еще больше. Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, должностных лиц, против самого государства и компаний. Еще раз: нейтральная Швейцария! Чего тогда ждут некоторые другие страны? К нашей антивоенной коалиции присоединились те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат. Теперь нельзя оставаться нейтральными!» - сказал Зеленский в своем видеообращении в среду утром.

По его словам, с начала полномасштабной агрессии РФ Украина объединила Европейский союз на новом уровне, более высоком, нежели формальный, нежели межгосударственный, «на уровне простых людей, миллионов и миллионов европейцев, от Атлантики до пригорода Харькова, где продолжаются ожесточенные бои».

«Когда Европарламент стоя аплодировал нам, нашей борьбе, это было оценкой наших усилий. Наше объединение. За шесть дней войны – как тридцать лет. Поэтому Евросоюз и отвечает нам "да". Мы приступили к специальной ускоренной процедуре присоединения», - подчеркнул глава государства.

«А какой результат для России? Флаг этого государства больше не увидят на спортивных турнирах. Современная мировая культура будет теперь закрытой. Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру. Российские банки отключаются от глобальной системы. Российские граждане теряют сбережения, теряют всякие перспективы. Российские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране… Около шести тысяч погибших россиян. Российские военные. Через шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь», - добавил Зеленский.

 

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