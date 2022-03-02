Оккупанты подошли к Энергодару. Жители заявили, что не пустят их в город - мэр

Российские войска вновь подошли к Энергодару, где находится Запорожская АЭС. В городе объявлена тревога. Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов.



«Внимание!!! Прямо сейчас враг снова подъехал к Энергодару. Обращаемся ко всем — оперативно подходите на блокпост, мы их не впустим вместе! Ждем всех!»- призывал мэр.



Позже он сообщил, что встреча состоялась.



«Мы пояснили им, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству. Следующая встреча в 15.00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент», — написал Орлов.