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Кремль сконцентрировал против Украины беспрецедентное количество военной техники — Данилов

02 марта 2022, 11:31

Кремль сконцентрировал против Украины беспрецедентное количество военной техники — Данилов

Против Украины Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники, которая будет уничтожена, ведь на седьмой день войны тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Седьмой день героического украинского национального сопротивления! Вчера враг получил мощный удар в ответ по всем фронтам, поэтому вынужден делать перегруппировку и мобилизовать дополнительный резерв. Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине», — написал он.

По словам секретаря СНБО, основными стратегическими целями оккупантов остаются Киев, Харьков, Мариуполь. Эти города — полностью под контролем украинской власти.

Николаев и Сумы, несмотря на концентрацию здесь колоссальных ресурсов врага, успешно держат оборону.

На Донецком оперативном направлении оккупантам не удалось продвинуться.

Также они готовятся к штурмовым действиям в направлении Полесья и Северска.

«Московиты не оставляют надежды блокировать Киев. Но все это бесполезно», — добавил Данилов.

У Ставки верховного главнокомандующего, которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, исчерпывающая информация и полная картина планов и намерений командования войск страны-террориста.

«Ситуация напряженная, против нас Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники — тысячи тонн бронированного металла, который будет уничтожен и сожжен. Так что у нас, дорогие друзья, еще очень много работы! Слава Украине и смерть врагам!» — подытожил глава СНБО.

В Генштабе Вооруженных сил Украины озвучили общие боевые потери российской армии.

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