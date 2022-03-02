Кремль сконцентрировал против Украины беспрецедентное количество военной техники — Данилов

Против Украины Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники, которая будет уничтожена, ведь на седьмой день войны тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



«Седьмой день героического украинского национального сопротивления! Вчера враг получил мощный удар в ответ по всем фронтам, поэтому вынужден делать перегруппировку и мобилизовать дополнительный резерв. Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине», — написал он.



По словам секретаря СНБО, основными стратегическими целями оккупантов остаются Киев, Харьков, Мариуполь. Эти города — полностью под контролем украинской власти.



Николаев и Сумы, несмотря на концентрацию здесь колоссальных ресурсов врага, успешно держат оборону.



На Донецком оперативном направлении оккупантам не удалось продвинуться.

Также они готовятся к штурмовым действиям в направлении Полесья и Северска.



«Московиты не оставляют надежды блокировать Киев. Но все это бесполезно», — добавил Данилов.



У Ставки верховного главнокомандующего, которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, исчерпывающая информация и полная картина планов и намерений командования войск страны-террориста.



«Ситуация напряженная, против нас Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники — тысячи тонн бронированного металла, который будет уничтожен и сожжен. Так что у нас, дорогие друзья, еще очень много работы! Слава Украине и смерть врагам!» — подытожил глава СНБО.

В Генштабе Вооруженных сил Украины озвучили общие боевые потери российской армии.