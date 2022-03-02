На Киевщине оккупанты не дают «зеленый коридор» и не пускают помощь

В Киевской области российские оккупанты не дают «зеленый коридор» для гражданского населения и не пускают волонтерскую помощь. Об этом сообщает глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.



«Седьмой день полномасштабной войны в Украине. Ночью бомбили город Белая Церковь и пгт Бородянка.



Утром идут обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество построек. Повреждена инфраструктура.



Наши военные и тероборона дают отпор.



Сложная ситуация в направлениях пгт Бородянка, Житомирской трассы и поселка Дымер.



Оккупанты не дают ни „зеленый коридор“, ни возможность проехать волонтерам для помощи гражданскому населению», - написал он.



По заверениям Кулебы, местные власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее помочь мирному населению.

По состоянию на утро 2 марта российская армия пытается продолжить наступление на всех направлениях, в том числе блокировать столицу и Мариуполь, получает отпор Вооруженных сил Украины и несет существенные потери, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.