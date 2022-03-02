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На Киевщине оккупанты не дают «зеленый коридор» и не пускают волонтеров

02 марта 2022, 12:19

На Киевщине оккупанты не дают «зеленый коридор» и не пускают волонтеров

В Киевской области российские оккупанты не дают «зеленый коридор» для гражданского населения и не пускают волонтерскую помощь. Об этом сообщает глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

«Седьмой день полномасштабной войны в Украине. Ночью бомбили город Белая Церковь и пгт Бородянка.

Утром идут обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество построек. Повреждена инфраструктура.

Наши военные и тероборона дают отпор.

Сложная ситуация в направлениях пгт Бородянка, Житомирской трассы и поселка Дымер.

Оккупанты не дают ни „зеленый коридор“, ни возможность проехать волонтерам для помощи гражданскому населению», - написал он.

По заверениям Кулебы, местные власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее помочь мирному населению.

По состоянию на утро 2 марта российская армия пытается продолжить наступление на всех направлениях, в том числе блокировать столицу и Мариуполь, получает отпор Вооруженных сил Украины и несет существенные потери, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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