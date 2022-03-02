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На Черниговском и Северском направлениях оккупанты остановлены – Генштаб ВСУ

02 марта 2022, 13:32

На Черниговском и Северском направлениях оккупанты остановлены – Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины в отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00 2 марта.

Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений, понимая, что «легкой прогулки» не получилось. Он пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины не действует российская пропаганда и «освободители» осознают, что их здесь никто не ожидал, пишет Генштаб

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активные действия не проводит.

На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров — Брусилов — Фастов и частью сил — на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень они потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановлен.

В Житомирской области оккупанты пытаются разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Одновременно противник развертывает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Северском направлении враг понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на выходе к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник предпринимает попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил — на Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины (районы Затока, Одесса), говорится в сообщении.

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