Войска РФ остановлены на входе в Энергодар

Российские оккупационные войска остановлены на входе в Энергодар Запорожской области, где расположены Запорожская АЭС. Местные власти ведут переговоры о ядерной опасности в случае возобновления боев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в Офисе президента в среду днем.



«Что касается вопроса, который всех беспокоит: Энергодар, Запорожская АЭС. Противник остановлен на входе в город. Местное руководство вступило в переговоры, пояснило о ядерной опасности, если в районе города будут начаты боевые действия. И это сигнал, который мы должны донести международным партнерам. Руководство страны вскоре соответственно отреагирует об опасности ведения боевых действий или просто расположения российских войск возле ядерных объектов», — сказал он.



Ранее в Энергодаре была объявлена тревога после того, как оккупанты подошли к городу.