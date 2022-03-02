Оккупанты обстреляли Лисичанск, Северодонецк и Попасную. Информация о жертвах и пострадавших уточняется - ГСЧС

Российские войска обстреливают Лисичанск, Северодонецк и Попасную. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



В 11:30 в результате обстрела Лисичанска горит магазин «Городок». Также прямое попадание в пивзавод с последующим возгоранием.



В 11:35 после обстрела начали поступать сообщения о попадании снарядов в Северодонецке, а именно:



— по проспекту Центральная 61 кв. 51 в детский сад по предварительной информации с последующим возгоранием, выбиты стекла из окон;



— по ул. Новикова, 21 перебит газопровод, выбиты стекла из окон (направлены сотрудники горгаза)



— пр. Гвардейский 16, выбиты стекла из окон;



— ул. Науки 3, выбиты стекла из окон;



— по ул. Новикова, 13 через первый этаж снаряд попал в подвал.



Информация о пострадавших и погибших уточняется.



Попасная тоже под обстрелами. Попали в Попаснянский вагоноремонтный завод. Информация о пострадавших уточняется.



Также в 12:00 сотрудники 30-й государственной пожарно-спасательной части ушли в укрытие в связи с массированными обстрелами.



Прямое попадание в 3-х этажный дом с последующим возгоранием 2-го этажа. Информация о пострадавших и погибших уточняется.



В 12-10 поступило сообщение о повреждении котельной ледового дворца Северодонецка, говорится в сообщении.