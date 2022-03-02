ВСУ закрепились на окраине Горловки, могут начать наступление

Украинская армия 2 марта закрепилась на окраине оккупированной Горловки Донецкой области и готовятся к дальнейшему вероятному наступлению. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в среду.



«Зона ООС. Там приятные новости. Большинство наших подразделений удерживают позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась на окраины Горловки. Сейчас там закрепляются, возможно будут развивать наступление, что не может не быть приятной новостью, потому что впервые на 7 день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении и я думаю, что это — не последнее наступление, не последнее контрнаступление и будет время, скоро придет, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только и защищать», — сказал он.