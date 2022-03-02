В Лисичанске оккупанты ударили по телевышке, а в Северодонецке – по детсаду

В Лисичанске Луганской области российские войска нанесли удар по телевышке. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



«Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске», — написал он.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям также проинформировала, что 2 марта в 11:30 в результате обстрела Лисичанска загорелся магазин «Городок» пр. Победы, 142. Также прямое попадание в пивзавод Лисичанска с последующим возгоранием.



После этого обстрела начала поступать информация о попадании снарядов в Северодонецке, а именно в детский сад, перебита теплосеть.