В Ахтырке, где РФ обстреляла детсад, задержаны 10 оккупантов

В Ахтырке Сумской области полицейские совместно с представителями территориальной бороны задержали 10 российских военнослужащих. Об этом сообщает Нацполиция.



«На территории Грунской и Комишанской ОТГ полицейские обнаружили 10 вражеских военных, занимавшихся мародерством. Полицейские задержали злоумышленников и приняли участие в передислокации», — говорится в сообщении.



В пятницу оккупанты обстреляли Ахтырку из реактивных систем залпового огня «Ураган», в результате чего попали жилой массив, бомбоубежища и детский сад. Дети получили тяжелые ранения.



Российские войска пытаются втять контроль над Ахытркой, чтобы продвинуться в направлении Сум.

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