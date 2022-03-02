Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Ахтырке, где РФ обстреляла детсад, задержаны 10 оккупантов

02 марта 2022, 15:24

В Ахтырке, где РФ обстреляла детсад, задержаны 10 оккупантов

В Ахтырке Сумской области полицейские совместно с представителями территориальной бороны задержали 10 российских военнослужащих. Об этом сообщает Нацполиция.

«На территории Грунской и Комишанской ОТГ полицейские обнаружили 10 вражеских военных, занимавшихся мародерством. Полицейские задержали злоумышленников и приняли участие в передислокации», — говорится в сообщении.

В пятницу оккупанты обстреляли Ахтырку из реактивных систем залпового огня «Ураган», в результате чего попали жилой массив, бомбоубежища и детский сад. Дети получили тяжелые ранения.

Российские войска пытаются втять контроль над Ахытркой, чтобы продвинуться в направлении Сум.

Читайте также:

70 украинских бойцов погибли при обстрелах россиянами воинской части в Ахтырке

Еще по теме

Места
Ахтырка
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
19:12
YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина
18:37
Пушилин заявил, что предприятия «ДНР» обязаны отправить на мобилизацию 50% мужчин призывного возраста
17:20
«Не на этом этапе». Пушилин — о захвате всего Донбасса
16:21
Пушилин упростит получение «паспортов ДНР» россиянами
15:56
В РФ заявили, что из Донбасса эвакуировались более 96 тысяч человек
15:38
Признанием ОРДЛО Россия признала свое военное присутствие в Украине — Зеленский
15:24
«ДНР» уже подыскивает здание «посольства» в РФ и кандидатуру «посла»
все новости
17:46
ЕС ввел санкции против белорусских военачальников
17:30
Атаковать тылы: У Зеленского призвали к тотальному сопротивлению оккупантам
16:53
На крымском направлении РФ использует мобилизованных из ОРДЛО
16:30
От ракетного удара по центру Харькова пострадали здания мэрии, Дворца труда и многоэтажки
16:05
«Феерическая история»: У Зеленского прокомментировали слухи о «Януковиче в Минске»
15:50
Подоляк считает, что РФ на днях может ввести военное положение
15:37
На Киевщине взяты под стражу десять российских военных
15:24
В Ахтырке, где РФ обстреляла детсад, задержаны 10 оккупантов
15:12
Более 2000 мирных жителей погибли за семь дней войны РФ против Украины
15:01
В Лисичанске оккупанты ударили по телевышке, а в Северодонецке – по детсаду
14:22
ВСУ закрепились на окраине Горловки, могут начать наступление
14:02
Ирпень попал под авиаудар, разрушена многоэтажка
13:49
Оккупанты обстреляли Лисичанск, Северодонецк и Попасную. Информация о жертвах и пострадавших уточняется - ГСЧС
13:32
Войска РФ остановлены на входе в Энергодар
13:32
На Черниговском и Северском направлениях оккупанты остановлены – Генштаб ВСУ
все новости
ВИДЕО
Зеленский обратился к гражданам России. Полный текст
24 февраля, 00:46
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция