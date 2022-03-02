На Киевщине взяты под стражу десять российских военных

Офис генпрокурора сообщил о взятии под стражу в Киевской области десяти российских военнослужащих.



«Прокурорами Киевской областной прокуратуры в порядке статьи 615 УПК Украины арестованы десять военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, среди задержанных командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей агрессора. Они вторглись в Украину с целью захвата ее территорий и выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по поводу убийства военнослужащих Вооруженных Сил Украины и мирного населения, уточнили в Офисе генпрокурора.

В Ахтырке Сумской области полицейские совместно с представителями территориальной бороны задержали 10 российских военнослужащих. Об этом сообщает Нацполиция.