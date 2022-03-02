На крымском направлении РФ использует мобилизованных из ОРДЛО

Россия на крымском направлении использует мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерство внутренних дел.

«Их общее количество составляет примерно 3,5 тысячи человек. Этих российских наемников сейчас через крымский мост завозят в район Херсона. Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города», — говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что мобилизованные оккупантами лица крайне деморализованы.

Украинское войско дает шанс солдатам страны-агрессора остаться в живых и заработать денег.

«Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полной амнистии и 5 млн. рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен», — процитировали в ведомстве призыв министра обороны Украины Алексея Резникова.

Вчера в зоне операции Объединенных сил украинские военные взяли пленных. Оказалось, что все они — представители мирных профессий, насильно мобилизованные в российские незаконные вооруженные формирования.