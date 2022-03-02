Четверо человек погибли, 15 травмированы вследствие утреннего обстрела Харькова

В результате вражеского обстрела центра Харькова в среду, 2 марта, погибли 4 человека, 15 травмированы. Об этом сообщает Нацполиция.



Около 08:10 российские самолеты бомбили центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание полиции.



«По предварительным данным, в результате происшествия погиб один гражданский и 3 полицейских, 15 человек получили травмы», — говорится в сообщении.



Аварийно-спасательная операция продолжается, на месте работают следователи.







Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В результате вражеского удара по площади Свободы в Харькове, где расположено здание областной администрации, 1 марта погибли семь человек, более 20 получили ранения. Президент Владимир Зеленский заявил, что обстрел Харькова является военным преступлением, за которым последует международный трибунал. Он также призвал международное сообщество признать действия РФ актом государственного терроризма.



С начала войны России против Украины, с 24 февраля, погибли более 2000 мирных жителей, из них – 21 ребенок.